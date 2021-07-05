Судитимуть вчительку з Києва, яка побила хлопчика-аутиста. Фото: Конкурент

https://racurs.ua/ua/n157011-sudytymut-vchytelku-z-kyieva-yaka-pobyla-hlopchyka-autysta.html

Ракурс

У Києві оголосили підозру вчительці, яка застосувала фізичне насильство до малолітнього учня. Про побиття дитини з аутизмом стало відомо у червні після публікації відео в соцмережах.

З’ясувалося, що інцидент трапився ще в березні 2021 року. Педагог побила хлопчика на очах в інших учнів класу, її дії на відео зняла асистентка. Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Неправомірні дії вчительки кваліфіковано за ч. 1 ст. 126 КК України, тобто умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень.

Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи до 200 годин або виправні роботи на термін до одного року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вчителька жорстоко побила учня інклюзивного класу в школі № 58 у Києві. Постраждала дитина має розлади аутичного спектра. Всього у класі є двоє школярів з інвалідністю. Подібний інцидент у школі відбувається не вперше.