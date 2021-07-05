Будут судить учительницу из Киева, которая побила мальчика-аутиста. Фото: Конкурент

https://racurs.ua/n157011-budut-sudit-uchitelnicu-iz-kieva-kotoraya-pobila-malchika-autista.html

Ракурс

В Киеве объявили подозрение учительнице, применившей физическое насилие к малолетнему ученику. Об избиении ребенка с аутизмом стало известно в июне после публикации видео в соцсетях.

Выяснилось, что инцидент произошел еще в марте 2021 года. Педагог побила мальчика на глазах у других учеников класса, ее действия на видео сняла ассистент. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Неправомерные действия учительницы квалифицированы по ч. 1 ст. 126 УК Украины, то есть умышленное нанесение удара, побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений.

Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы до 200 часов или исправительные работы на срок до одного года.

Напомним, ранее мы сообщали, что учительница жестоко избила ученика инклюзивного класса в школе № 58 в Киеве. Пострадавший ребенок имеет расстройства аутистического спектра. Всего в классе есть двое школьников с инвалидностью. Подобный инцидент в школе происходит не впервые.