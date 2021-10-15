Як нещепленим від “корони” сісти в поїзд - пояснення Ляшка

https://racurs.ua/ua/n161663-yak-nescheplenym-vid-korony-sisty-v-poyizd-poyasnennya-lyashka.html

Ракурс

З 21 жовтня в Україні змінюються правила міжобласного перевезення через погіршення ситуації з коронавірусом.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як подорожувати невакцинованим.

Під час ефіру на телеканалі «1+1» міністр повідомив, що альтернативою вакцинації для пасажирів стане негативний ПЛР-тест, який діятиме упродовж 72 годин.

Для щеплених громадян потрібно буде просто показати сертифікат про вакцинацію.

Ляшко повідомив, що ситуацію з поширенням COVID-19 в Україні ускладнює не стільки рівень інфікування, а збільшення кількості госпіталізованих. Серед тих, хто потрапляє до лікарень, переважають невакциновані громадяни.

Коли ми будемо нехтувати вакцинацією, то госпіталізації будуть зростати, а це привід оголошувати «червоний» рівень епіднебезпеки, — зауважив Ляшко і нагадав, що першою областю, яку було занесено до «червоної» зони карантину стала Херсонська.



«Ракурс» повідомляв, що список професій, для яких вакцинація є обов’язковою, буде розширено.

Джерело: «1+1»