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Польша построит стену на границе с Украиной – детали. Фото: УП

Польша построит стену на границе с Украиной — детали

30 окт 2021, 13:00
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Польша построит стену на внешней границе с ЕС (линия границы с Беларусью, Россией и Украиной). Соответствующий закон поддержала Нижняя палата польского парламента.

Сейм не поддержал поправки Верхней палаты относительно периодических отчетов в парламенте о ходе строительства заграждения и применения к этой инвестиции обязательных тендерных процедур. Об этом сообщает издание «Укринформ».

Законопроект предусматривает строительство высокого заграждения, оборудованного системами видеомониторинга и фиксации движения стоимостью более 1,6 млрд злотых (больше 400 млн долл.). Реализация проекта будет проходить вне тендерных процедур в ускоренном режиме.

Как сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминский, средства на строительство заграждения уже зарезервированы в бюджете страны.

В рамках реализации инвестиции Польша изучает мировой опыт строительства заграждений, в том числе США и Греции. Ожидается, что строительство «стены» завершится в первом полугодии 2022 года.


Напомним, в Польше считают, что миграционный кризис на границе с Беларусью является результатом организованных действий режима Лукашенко при поддержке российских спецслужб. Об этом свидетельствует деятельность по ввозу к границе мигрантов из арабских и африканских стран, предоставление им белорусских виз и вытеснение их в Польшу.

Источник: «Укринформ»

Источник: Ракурс


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