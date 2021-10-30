В Ивано-Франковске медиков не выпускали из центра вакцинации

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В Ивано-Франковске резко увеличилось количество желающих получили прививку от коронавируса. Местные жители не выпускали врачей из центра вакцинации, когда у тех закончилась смена.

Люди заблокировали медиков с угрозами и требовали вакцинировать всех желающих. Об инциденте сообщает издание «Репортер».

Центр вакцинации работал до 20.00. Пришлось даже вызвать полицию, чтобы уладить ситуацию. Медики попросили жителей города с пониманием отнестись к своей работе.

Обращаемся к жителям и гостям города: медицинские работники работают для вас, но они обычные люди. И иногда бывают просто уставшими людьми. У них есть свои обязанности и графики работы, согласно которым они и работают, — говорится в обращении.

В то же время издание «Галка» сообщает, что в центре вакцинации 29 октября работали две бригады. Одна из них — с самого утра. Всю вакцину — около 370 доз — использовали, а новую партию не привезли. В 19.15 в указанном центре вакцинации использовали последнюю вакцину.

Я пришла в 16.00, отпросилась с работы. Никто нам заранее не сказал, что каких-то вакцин не хватает. А потом, когда собралось больше 100 человек, осталось 32 дозы. Мы не обвиняем медиков — мы хотим, чтобы им обеспечили лучшие условия работы, — рассказала местная жительница Лилия Головацкая.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине ускорилась после ужесточения карантинных ограничений. За минувшие сутки, 29 октября, зарегистрировали новый рекорд прививок — вакцинировано 317 тыс. 209 украинцев.

Источник: «Репортер», «Галка»