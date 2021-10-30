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Ракурс
Выборы в Харькове – можно ли проголосовать без ковид-сертификата. Фото: Укринформ

Выборы в Харькове — можно ли проголосовать без ковид-сертификата

30 окт 2021, 14:39
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Выборы в Харькове пройдут на фоне новой вспышки коронавируса. В то же время у избирателей не будут требовать сертификаты о вакцинации или результатах ПЦР-теста.

Харьковщина сегодня на грани попадания в «красную» зону, больницы переполнены. За прошедшие сутки выявлено почти 1,5 тыс. новых случаев коронавирусной болезни, больше только в Днепропетровской и Одесской областях. За минувшие сутки умерло 25 человек, — рассказал глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Он отметил, что каждый сознательный человек в таких условиях должен максимально позаботиться о безопасности.

Избирателям рекомендуют:


  • обработать руки дезинфицирующим средством перед входом в помещение и после него;
  • находиться в респираторе или маске таким образом, чтобы она закрывала нос и рот;
  • минимизировать время пребывания в помещении;
  • воздержаться от пребывания в помещении для голосования с детьми;
  • по возможности использовать личную ручку.

Избиратели, у которых будет выявлено повышение температуры тела или симптомы респираторных заболеваний, будут голосовать в отдельно оборудованной кабине для голосования.

Напомним, в Харькове 31 октября должны состояться внеочередные выборы мэра города. Директор департамента здравоохранения Харьковской ОГА Максим Хаустов заявил, нового мэра будут избирать, даже если город окажется в «красной» карантинной зоне.

Источник: Ракурс


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