Выборы в Харькове — можно ли проголосовать без ковид-сертификатаhttps://racurs.ua/n162345-vybory-v-harkove-mojno-li-progolosovat-bez-kovid-sertifikata.htmlРакурс
Выборы в Харькове пройдут на фоне новой вспышки коронавируса. В то же время у избирателей не будут требовать сертификаты о вакцинации или результатах ПЦР-теста.
Харьковщина сегодня на грани попадания в «красную» зону, больницы переполнены. За прошедшие сутки выявлено почти 1,5 тыс. новых случаев коронавирусной болезни, больше только в Днепропетровской и Одесской областях. За минувшие сутки умерло 25 человек, — рассказал глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Он отметил, что каждый сознательный человек в таких условиях должен максимально позаботиться о безопасности.
Избирателям рекомендуют:
- обработать руки дезинфицирующим средством перед входом в помещение и после него;
- находиться в респираторе или маске таким образом, чтобы она закрывала нос и рот;
- минимизировать время пребывания в помещении;
- воздержаться от пребывания в помещении для голосования с детьми;
- по возможности использовать личную ручку.
Избиратели, у которых будет выявлено повышение температуры тела или симптомы респираторных заболеваний, будут голосовать в отдельно оборудованной кабине для голосования.
Напомним, в Харькове 31 октября должны состояться внеочередные выборы мэра города. Директор департамента здравоохранения Харьковской ОГА Максим Хаустов заявил, нового мэра будут избирать, даже если город окажется в «красной» карантинной зоне.