Виплати. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162356-karantynni-vyplaty-mojut-ponovyty-radnyk-zelenskogo.html

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Карантин в Україні сприятиме поновленню додаткових виплат для бізнесу на час обмежень.

Однак цього разу сума може бути меншою, ніж вісім тис. грн. Про це повідомив радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, суму зменшать, оскільки бізнес частково працюватиме, обслуговуючи вакцинованих українців. Водночас доходи держбюджету через локдаун можуть виявитися нижчими за очікувані.

Постраждає не лише дохідна частина, а й видаткова: доведеться витрачати додаткові кошти на підтримку бізнесу за аналогією з колишньою президентською ініціативою, — розповів радник.

Він наголосив, що Україна вже має досвід та розуміння, що робити в період жорсткого карантину, а економіка — «адаптована до таких ситуацій».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «червона» зона карантину охопила сім нових регіонів України. З 30 жовтня туди перейшли Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.

Джерело: Інтерфакс-Україна