Карантин. Фото: istock

https://racurs.ua/n162356-karantinnye-vyplaty-mogut-vozobnovit-sovetnik-zelenskogo.html

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Карантин в Украине будет способствовать возобновлению дополнительных выплат для бизнеса на время ограничений.

Однако на этот раз сумма может быть меньше восьми тыс. грн. Об этом сообщил советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, сумму уменьшат, поскольку бизнес будет частично работать, обслуживая вакцинированных украинцев. В то же время доходы госбюджета из-за локдауна могут оказаться ниже ожидаемых.

Пострадает не только доходная часть, но и расходная: придется тратить дополнительные средства на поддержку бизнеса по аналогии с бывшей президентской инициативой, — рассказал советник.

Он отметил, что у Украины уже есть опыт и понимание, что делать в период жесткого карантина, а экономика — «адаптирована к таким ситуациям».

Напомним, ранее мы сообщали, что «красная» зона карантина охватила семь новых регионов Украины. С 30 октября туда перешли Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.

Источник: Интерфакс-Украина