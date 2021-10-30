Саакашвили. Фото: РБК

https://racurs.ua/n162355-ekstradicii-saakashvili-ne-budet-gruziya-ne-vedet-peregovory-s-ukrainoy.html

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Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и украинский политик, не вернется в Украину в ближайшее время.

В Министерстве иностранных дел Грузии опровергли информацию о том, что между Киевом и Тбилиси ведутся переговоры по передаче политика. Об этом сообщает «Грузия Online».

С полной ответственностью заявляем и не подтверждаем информацию о том, что якобы по этому вопросу с украинской стороной по дипломатическим каналам ведутся переговоры, — заявили в МИД Грузии.

Там подчеркнули, что соответствующие переговоры не планируются и не проводились до этого, несмотря на заявления украинских нардепов.

Напомним, ранее мы сообщали, что голодовку Михаила Саакашвили в грузинской тюрьме прокомментировали местные власти. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что у каждого человека есть право на самоубийство. Государство не будет отвечать за то, что такой человек покончит с собой. В Тбилиси также исключают возможность передачи Саакашвили Киеву. Если же передать политика Украине, то это будет означать, что «власть не уважает законы страны».

Источник: Грузия Online