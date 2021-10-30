Саакашвили. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n162355-ekstradyciyi-saakashvili-ne-bude-gruziya-ne-vede-peregovory-z-ukrayinou.html

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Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії й український політик, не повернеться до України найближчим часом.

У Міністерстві закордонних справ Грузії спростували інформацію про те, що між Києвом та Тбілісі ведуться переговори щодо передачі політика. Про це повідомляє «Грузия Online».

З повною відповідальністю заявляємо й не підтверджуємо інформацію з приводу того, що нібито з цього питання з українською стороною дипломатичними каналами ведуться переговори, — заявили в МЗС Грузії.

Там наголосили, що відповідні переговори не плануються й не проводилися до цього, попри заяви українських нардепів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що голодування Михайла Саакашвілі в грузинській тюрмі прокоментувала тамтешня влада. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що в кожної людини є право на самогубство. Держава не відповідатиме за те, якщо така людина накладе на себе руки. У Тбілісі також виключають можливість передачі Саакашвілі Києву. Якщо ж передати політика Україні, то це означатиме, що «влада не поважає законів країни».

Джерело: Грузия Online