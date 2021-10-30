Дельта. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162354-chy-efektyvno-revakcynuvatysya-vid-delty-doslidjennya.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу в України триває в розпал поширення штаму «Дельта».

Вчені встановили, що щеплені бустерною дозою мають нижчі ризики зараження коронавірусом, госпіталізації, тяжкого перебігу захворювання та смерті. Про це повідомляє The Lancet.

Співробітники інституту Clalit (місто Рамат-Ган) спільно з вченими з Гарварда вивчили одну з найбільших у світі баз даних медичних карт, щоб оцінити ефективність ревакцинації вакциною Pfizer/BioNTech проти штаму коронавірусу «Дельта».

Число ревакцинованих склало 728 тис. 321 особу (середній вік — 52 року, 51% — жінки, більшість — європейці). Їхні дані порівнювали з тими, хто отримав лише два уколи (728 тис. 321 людина).

Ефективність третьої дози в порівнянні з двома дозами від госпіталізації оцінювалася в 93% (231 випадок для двох доз проти 29 для трьох доз), 92% проти важкого перебігу інфекції (157 і 17 випадків) і 81% проти летальних випадків (41 й сім випадків), — пишуть дослідники.

Ефективність бустерної дози проти зараження коронавірусом склала 88% (6 тис. 131 випадок для щеплених двома дозами і 1 тис. 135 випадків для трьох доз), а проти симптоматичної інфекції — 91% (3 тис. 345 випадків)

За словами вчених, результати були однаковими для чоловіків і жінок, учасників у віці 40−69 років і молодших за 70 років, а також для тих, хто мав супутні захворювання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наукове відкриття вдалося зробити вченим зі Сполучених Штатів Америки (США). З’ясувалося, що після перенесення коронавірусу у чверті людей зберігаються когнітивні порушення. Переважно, перехворілі страждають від проблем із пам’яттю.

Джерело: The Lancet