Дельта. Фото: istock

https://racurs.ua/n162354-effektivno-li-revakcinirovatsya-ot-delty-issledovanie.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается в разгар распространения штамма «Дельта».

Ученые установили, что привитые бустерной дозой имеют более низкие риски заражения коронавирусом, госпитализации, тяжелого течения заболевания и смерти. Об этом сообщает The Lancet.

Сотрудники института Clalit (город Рамат-Ган) совмество с учеными из Гарварда изучили одну из крупнейших в мире баз данных медицинских карт, чтобы оценить эффективность ревакцинации вакциной Pfizer/BioNTech против штамма коронавируса «Дельта».

Число ревакцинированных составило 728 тыс. 321 человек (средний возраст — 52 года, 51% — женщины, большинство — европейцы). Их данные сравнивали с теми, кто получил только два укола (728 тыс. 321 человек).

Эффективность третьей дозы по сравнению с двумя дозами от госпитализации оценивалась в 93% (231 случай для двух доз против 29 для трех доз), 92% — против тяжелого течения инфекции (157 и 17 случаев) и 81% — против смертельного исхода (44 и семь случаев) от коронавируса, — пишут исследователи.

Эффективность бустерной дозы против заражения коронавирусом составила 88% (6 тыс. 131 случай для привитых двумя дозами и 1 тыс. 135 случаев для трех доз), а против симптоматической инфекции — 91% (3 тыс. 345 и 514 случаев).

По словам ученых, результаты были одинаковыми для мужчин и женщин, участников в возрасте 40−69 лет и моложе 70 лет, а также для тех, кто имел сопутствующие заболевания.

Напомним, ранее мы сообщали, что научное открытие удалось сделать ученым из Соединенных Штатов Америки (США) — выяснилось, что после перенесения коронавируса у четверти людей сохраняются когнитивные нарушения. Преимущественно, переболевшие страдают от проблем с памятью.

Источник: The Lancet