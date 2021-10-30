Звезда. Фото: ArXiv. org

https://racurs.ua/n162353-neobychnuu-zvezdu-v-centre-goluboy-vspyshki-obnarujili-astronomy-foto.html

Ракурс

Астрономы нашли необычную звезду типа Вольфа-Райе в туманности «Голубая вспышка».

Звезда обладает эффективной температурой около 140 тыс. кельвинов и уже успела потерять почти половину своей массы за счет звездных ветров. Препринт работы появился на сайте ArXiv. org.

Группа астрономов из Национального автономного университета Мексики использовали данные инструмента ALFOSC, установленного на наземном Северном оптическом телескопе, и данные наблюдений в инфракрасном диапазоне телескопов Spitzer, WISE, IRAS и Akari.

Туманность состоит из центральной круглой структуры с угловым радиусом и пары протяженных структур, напоминающих букву V. Центральная звезда, обозначаемая как HD 193949, классифицируется как звезда типа Вольфа-Райе. Начальная масса центральной звезды оценивается в 1,07 массы Солнца.

Все это делает «Голубую вспышку» планетарной туманностью со звездой типа Вольфа-Райе с очень маломассивной центральной звездой, а отсутствие аномального обогащения углеродом вещества туманности свидетельствует, что в ее образовании не было сценария очень позднего теплового импульса когда центральная звезда начинает вновь жечь гелий.

Напомним, ранее мы сообщали, что астрономы из Копенгагенского университета (Дания) трижды в разных местах на небе наблюдали взрыв одной и той же сверхновой звезды, расположенной в отдаленной галактике.