Зірка. Фото: ArXiv. org

https://racurs.ua/ua/n162353-nezvychaynu-zirku-v-centri-blakytnogo-spalahu-vyyavyly-astronomy-foto.html

Ракурс

Астрономи знайшли незвичайну зірку типу Вольфа-Райє в туманності «Блакитний спалах».

Зірка має ефективну температуру близько 140 тис. кельвінів і вже встигла втратити майже половину своєї маси внаслідок зіркових вітрів. Препринт роботи з’явився на сайті ArXiv. org.

Група астрономів з Національного автономного університету Мексики використовували дані інструменту ALFOSC, встановленого на наземному Північному оптичному телескопі, і дані спостережень в інфрачервоному діапазоні телескопів Spitzer, WISE, IRAS і Akari.

Туманність складається з центральної круглої структури з кутовим радіусом і пари протяжних структур, що нагадують букву V. Центральна зірка, що позначається як HD 193949, класифікується як зірка типу Вольфа-Райє. Початкова маса центральної зірки оцінюється в 1,07 маси Сонця.

Все це робить «Блакитний спалах» планетарною туманністю з зіркою типу Вольфа-Райє з дуже маломасивною центральною зіркою, а відсутність аномального збагачення вуглецем речовини туманності свідчить, що в її утворенні не було сценарію дуже пізнього центрального тепла.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що астрономи з Копенгагенського університету (Данія) тричі в різних місцях на небі спостерігали вибух однієї й тієї наднової зірки, розташованої у віддаленій галактиці.