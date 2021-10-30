Война. фото: istock

https://racurs.ua/n162352-smi-soobschili-o-zahvate-staromarevki-voennye-oprovergaut.html

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Юрий Бутусов, журналист и главный редактор «Цензор. Нет», сообщил о захвате украинскими военными села Старомарьевка на Донбассе.

В то же время в 93-й механизированной бригаде Холодный Яр эту информацию опровергли. Об этом сообщает пресс-служба бригады в Facebook.

Военные прокомментировали информацию Бутусова и заявили, что никаких изменений в положении подразделений 93-й бригады не произошло. Там объяснили, что 26 октября для охраны рабочей группы и по просьбе местной военно-гражданской администрации украинские военные заняли наблюдательные посты на окраинах Старомарьевки.

После завершения работы гуманитарной миссии в тот же день все военные 93 бригады, которые были привлечены для охраны рабочей группы, оставили Старомарьевку и вернулись в свои места несения службы.

В 93-й бригаде подчеркнули, что российские пропагандисты распространили фейк о якобы захвате села подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) и начали обстрел мирных населенных пунктов из 122-мм, в частности возле Гранитного.

Напомним, ранее мы сообщали, что Вооруженные силы Украины вернули под контроль украинского правительства село Старомарьевка в «серой зоне» Донецкой области.