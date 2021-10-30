Авто. Фото: motor

https://racurs.ua/n162351-range-rover-pokazal-novuu-eko-model-foto.html

Ракурс

Range Rover, известный производитель люксовых авто, выпустит две новые эко-модели — электромобиль и гибрид, который будет ездить на водороде.

Range Rover серии L460 построен на новой платформе MLA, которая изначально рассчитана на разные типы электрификации. Об этом сообщает Motor.

Директор по программам Land Rover Ник Миллер рассказал, что архитектура предполагает использование водородной силовой установки. Пока об этом проекте мало что известно, но топ-менеджер отметил, что водородная версия внедорожника будет дополнением к модификации с электрической силовой установкой.

Известно, что система на топливных элементах уже проходит испытания на модели Defender. Премьера прототипа Range Rover на водороде должна состояться в уже ближайшем будущем, а серийный автомобиль появится не ранее 2024 модельного года.

Электрическая версия внедорожника Range Rover получит как минимум два электромотора и совокупную мощность, сопоставимую с наиболее мощными версиями с двигателем внутреннего сгорания.

Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг лучших авто 2021 года составила американская аналитическая компания J. D. Power. Она провела исследование и выбрала лучшие автомобили по мнению владельцев. В то же время массовые бренды повысили свою привлекательность и сократили разрыв с марками премиум-класса.

Источник: Motor