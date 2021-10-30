Range Rover. Фото: Motor

https://racurs.ua/ua/n162351-range-rover-pokazav-novu-eko-model-foto.html

Ракурс

Range Rover, відомий виробник люксових авто, випустить дві нові еко-моделі — електромобіль і гібрид, який їздитиме на водні.

Range Rover серії L460 побудований на новій платформі MLA, яка передбачає різні типи електрифікації. Про це повідомляє Motor.

Директор Land Rover Нік Міллер розповів, що архітектура передбачає використання водневої силової установки. Поки що про цей проект мало що відомо, але топ-менеджер зазначив, що воднева версія позашляховика буде доповненням до модифікації з електричною силовою установкою.

Відомо, що система на паливних елементах уже проходить випробування на моделі Defender. Прем'єра прототипу Range Rover на водні повинна відбутися в найближчому майбутньому, а серійний автомобіль з’явиться не раніше 2024 модельного року.

Електрична версія позашляховика Range Rover отримає як мінімум два електромотори й сукупну потужність, порівнянну з найпотужнішими версіями з двигуном внутрішнього згоряння.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рейтинг кращих авто 2021 року склала американська аналітична компанія J. D. Power. Вона провела дослідження і вибрала кращі автомобілі на думку власників. Водночас масові бренди підвищили свою привабливість і скоротили розрив із марками преміум-класу.

Джерело: Motor