Хворому Шустеру поліція замовила фейковий COVID-сертифікат

Шустер. Фото: Украина

https://racurs.ua/ua/n162350-hvoromu-shusteru-policiya-zamovyla-feykovyy-covid-sertyfikat.html

Ракурс

Савік Шустер допоміг поліції викрити шахраїв. Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін розповів, що поліція замовила фальшиві Covid-сертифікати на ім’я ведучого, аби вийти на торговців сертифікатами.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що Савік Шустер вів ефір з Італії та не зміг дістатися України, бо отримав позитивний тест на коронавірус, а правоохоронці вирішили купити йому негативний тест і сертифікат у межах контрольної закупки. Шахраїв, які продали тест і сертифікат, одразу затримали.

Дивує, як ловкачів не зупинило хоча б відоме ім’я журналіста. Уже не кажучи, що вибір наче ж очевидний: або отримати 250 євро за підробки або можливість отримати шість років тюрми. Загрожує неволя й лікарям, які стали друзями шахраїв, — розповів Єнін.



Сам Шустер не знав, що поліція використала його ім’я для спецоперації. Єнін уточнив, що правоохоронці сплатили 250 євро одному з вінницьких шахраїв, який діяв спільно з медпрацівниками і вносив фейкові дані в електронну базу даних уряду. Фальшиві сертифікати вже долучені в рамках речових доказів у рамках кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що підробка COVID-сертифікату зустрічається все частіше — станом на 25 жовтня понад 800 кримінальних справ порушено через підробні документи про вакцинацію від хвороби.