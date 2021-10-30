Больному Шустеру полиция заказала фейковый COVID-сертификат

Шустер. Фото: Украина

https://racurs.ua/n162350-bolnomu-shusteru-policiya-zakazala-feykovyy-covid-sertifikat.html

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Савик Шустер помог полиции разоблачить мошенников. Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что полиция заказала фальшивые Covid-сертификаты на имя ведущего, чтобы выйти на торговцев сертификатами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сообщается, что Савик Шустер вел эфир из Италии и не смог добраться до Украины, так как получил положительный тест на коронавирус, а правоохранители решили купить ему отрицательный тест и сертификат в пределах контрольной закупки. Мошенников, продавших тест и сертификат, сразу задержали.

Удивляет, как ловкачей не остановило хотя бы известное имя журналиста. Уже не говоря, что выбор как будто очевиден: или получить 250 евро за подделки или возможность получить шесть лет тюрьмы. Угрожает неволя и врачам, которые стали друзьями мошенников, — рассказал Енин.



Сам Шустер не знал, что полиция использовала его имя для спецоперации. Енин уточнил, что правоохранители заплатили 250 евро одному из винницких мошенников, который действовал совместно с медработниками и вносил фейковые данные в электронную базу данных правительства. Фальшивые сертификаты уже добавлены в дело.

Напомним, ранее мы сообщали, что подделка COVID-сертификата встречается все чаще — по состоянию на 25 октября более 800 уголовных дел возбуждено из-за поддельных документов о вакцинации от болезни.