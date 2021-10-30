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Ракурс
Ремонт самолета. Фото: The Drive

Ремонт самого дорогого самолета в мире показали на фото

30 окт 2021, 16:50
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Ремонт самого дорогого самолета в мире показали на фотографиях. Один из стратегических малозаметных бомбардировщиков B-2 Spirit чинили в калифорнийском городе Палмдейл.

Стоимость часа полета B-2 Spirit составляет 170 тыс. дол. Соответствующие снимки опубликовал The Drive.

Ремонт самолета. Фото: The Drive

Одной из проблем обслуживания этого бомбардировщика, построенного по технологии 1980-х годов, является недостаток комплектующих. Благодаря достижениям в материаловедении и автоматизации, обслуживание малозаметного самолета сейчас проводить легче, чем когда-либо ранее. Капитальные работы B-2 Spirit проводятся каждые девять лет.

Ремонт самолета. Фото: The Drive

Ранее бомбардировщик B-2 Spirit Военно-воздушных сил совершил аварийную посадку на базе Уайтмен в штате Миссури и попал на спутниковый снимок компании Planet Labs.

Отметим, что B-2 Spirit является самым дорогим самолетом в истории. Стоимость одного экземпляра оценивается в миллиард долларов, при полном оснащении цена возрастает более чем в два раза. Между 1987 и 2000 годами компания Northrop произвела 21 такую машину.


Напомним, ранее мы сообщали, что три новейших самолета государственной белорусской авиакомпании «Белавиа» Embraer E195-E2 26 октября перелетели из Минска в столицу Казахстана Нур-Султан.

Источник: The Drive

Источник: Ракурс


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