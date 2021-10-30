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Ракурс
Ремонт літака. Фото: The Drive

Ремонт найдорожчого літака у світі показали на фото

30 жов 2021, 16:50
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Ремонт найдорожчого літака у світі показали на фотографіях. Один зі стратегічних малопомітних бомбардувальників B-2 Spirit лагодили в каліфорнійському місті Палмдейл.

Вартість години польоту B-2 Spirit складає 170 тис. дол. Відповідні фотографії опублікував The Drive.

Ремонт літака. Фото: The DriveОднією з проблем обслуговування цього бомбардувальника, побудованого за технологією 1980-х років, є брак комплектуючих. Завдяки досягненням у матеріалознавстві та автоматизації, обслуговування малопомітного літака зараз проводити легше, ніж будь-коли раніше. Капітальні роботи B-2 Spirit проводяться кожні дев’ять років.

Ремонт літака. Фото: The DriveРаніше бомбардувальник B-2 Spirit Військово-повітряних сил США здійснив аварійну посадку на базі Уайтмен у штаті Міссурі та потрапив на супутниковий знімок компанії Planet Labs.


Зазначимо, що B-2 Spirit є найдорожчим літаком в історії. Вартість одного примірника оцінюється в мільярд доларів, при повному оснащенні ціна зростає понад у два рази. Між 1987 і 2000 роками компанія Northrop виробила 21 таку машину.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що три новітні літаки державної білоруської авіакомпанії «Белавіа» Embraer E195-E2 26 жовтня перелетіли з Мінська до столиці Казахстану Нур-Султан.

Джерело: Ракурс


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