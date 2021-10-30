Донбас. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162352-zmi-povidomyly-pro-zahoplennya-staromar-yivky-viyskovi-sprostovuut.html

Ракурс

Юрій Бутусов, журналіст і головний редактор «Цензор. Нет», повідомив про захоплення українськими військовими села Старомар’ївка на Донбасі.

Натомість у 93-й механізованій бригаді Холодний Яр цю інформацію спростували. Про це повідомляє прес-служба бригади у Facebook.

Військові прокоментували інформацію Бутусова й заявили, що жодних змін у положенні підрозділів 93-ї бригади не відбулося. Там пояснили, що 26 жовтня для охорони робочої групи та на прохання місцевої військово-цивільної адміністрації українські військові зайняли спостережні пости на околицях Старомар’ївки.

Після завершення роботи гуманітарної місії того ж дня всі військові 93 бригади, які були залучені для охорони робочої групи, залишили Старомар’ївку й повернулися до своїх місць несення служби.

У 93-й бригаді наголосили, що російські пропагандисти поширили фейк про нібито захоплення села підрозділами Збройних сил України (ЗСУ) та розпочали обстріл мирних населених пунктів зі 122-мм, зокрема Гранітного.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Збройні сили України повернули під контроль українського уряду село Старомар’ївка в «сірій зоні» Донецької області.