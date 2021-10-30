Выборы. Фото: istock

https://racurs.ua/n162357-e-pasport-ostavte-doma-na-vyborah-budut-prinimat-tolko-kartochki-i-knijki.html

Ракурс

Довыборы в Раду будут проходить завтра, 31 октября, в двух округах. Избирательные комиссии не обеспечены техническими устройствами для считывания е-паспорта.

Поэтому для получения бюллетеня избиратели должны иметь с собой паспорт в виде книжечки или карточки. Об этом рассказали в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

До этого в Минцифры отмечали, что с 23 августа каждая организация будет принимать цифровые паспорта в «Дії», которые на уровне закона имеют такую же юридическую силу, как и их пластиковые или бумажные аналоги.

Напомним, ранее мы сообщали, что выборы в Харькове пройдут на фоне новой вспышки коронавируса. В то же время у избирателей не будут требовать сертификаты о вакцинации или результаты ПЦР-теста.