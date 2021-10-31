«Чаклунське» фото космосу напередодні Хелловіну опублікувало NASA. Фото: lux.fm

https://racurs.ua/ua/n162363-chaklunske-foto-kosmosu-naperedodni-hellovinu-opublikuvalo-nasa.html

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NASA присвятило святу Хелловін спеціально відібране фото космосу.

Американські науковці опублікували фото, на якому показане народження нових зірок. Безліч відтінків самих різних кольорів виглядають, як розлите в космосі чаклунське зілля. На фото можна розглянути яскраві молоді зірки, розсипані на тлі хмар газу і пилу теплих відтінків. Про це повідомляє 4PDA.

За словами астрономів, ця виявлена туманність схожа з туманністю Оріона — найближчої до Землі області зореутворення, розташованої на відстані 1 тис. 500 світлових років від нашої планети.

«Чаклунське» фото зміг зробити орбітальний телескоп «Хаббл», який вивчає глибокий космос протягом трьох десятиліть. Його запустили в 1990 році і з того часу апарат зробив понад 1 млн докладних і якісних фотознімків різних куточків Всесвіту.

Нагадаємо, у 2020 році напередодні популярного американського свята Хелловін фахівці NASA записали моторошні звуки Всесвіту. Астронавти перетворили весь видимий Всесвіт в одну композицію, наповнивши її звуками. Любителі космосу могли почути гул, свист, стогони, завивання, плазмові хвилі магнітосфери Юпітера, звуки раннього Всесвіту, трясіння Марсу.

Джерело: 4PDA