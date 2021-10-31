«Колдовское» фото космоса накануне Хэллоуина опубликовало NASA. Фото: lux.fm

https://racurs.ua/n162363-koldovskoe-foto-kosmosa-nakanune-hellouina-opublikovalo-nasa.html

Ракурс

NASA посвятило празднику Хэллоуин специально отобранное фото космоса.

Американские ученые опубликовали фото, на котором показано рождение новых звезд. Множество оттенков самых разных цветов выглядят, как разлитое в космосе колдовское зелье. На фото можно рассмотреть яркие молодые звезды, рассыпанные на фоне облаков газа и пыли теплых оттенков. Об этом сообщает 4PDA.

По словам астрономов, эта обнаруженная туманность схожа с Туманностью Ориона — ближайшему к Земле области звездообразованию, расположенному на расстоянии 1 тыс. 500 световых лет от нашей планеты.

«Колдовское» фото смог сделать орбитальный телескоп «Хаббл», изучающий глубокий космос в течение трех десятилетий. Его запустили в 1990 году и с тех пор аппарат сделал более 1 млн подробных и качественных фотоснимков разных уголков Вселенной.

Напомним, в 2020 году накануне популярного американского праздника Хэллоуин специалисты NASA записали жуткие звуки Вселенной. Астронавты превратить всю видимую Вселенную в одну композицию, наполнив ее звуками. Любители космоса могли услышать гул, свист, стоны, завывания, плазменные волны магнитосферы Юпитера, звуки ранней Вселенной, тряску Марса.

Источник: 4PDA