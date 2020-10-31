Жуткие звуки Вселенной для Хэллоуина записало NASA

NASA записало жуткие звуки Вселенной. Фото: slashgear.com

https://racurs.ua/n145873-jutkie-zvuki-vselennoy-dlya-hellouina-zapisalo-nasa.html

Ракурс

Жуткие звуки Вселенной ученые NASA записали накануне популярного американского праздника Хэллоуин.

Астронавты превратить всю видимую Вселенную в одну композицию, наполнив ее звуками. Получилось довольно жутко. Любители космоса могут услышать гул, свист, стоны, завывания и тому подобное. Также в треке можно услышать плазменные волны магнитосферы Юпитера, звуки ранней Вселенной, тряску Марса. Короткая композиция получила название «Зловещие звуки Солнечной системы». Об этом сообщается на ресурсе Slashgear.com.

На самом деле точно определить тот или иной звук сложно, ведь они переплетаются в монотонную какофонию с редкими поскрипываниями. Послушать трек можно в официальном плейлисте NASA на SoundCloud.

По информации ученых, большинство звуков записали посадочный модуль Mars InSight, космический корабль ЕКА Planck, рентгеновская обсерватория Чандра и космический корабль Juno.

Напомним, ученые создали самое детальное изображение Млечного пути в истории. Ученые использовали 7 тыс. фотографий, а общее количество пикселей составило 3,5 трлн.