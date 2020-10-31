Моторошні звуки Всесвіту для Хелловіну записало NASA

NASA записало моторошні звуки всесвіту. Фото: slashgear.com

https://racurs.ua/ua/n145873-motoroshni-zvuky-vsesvitu-dlya-hellovinu-zapysalo-nasa.html

Ракурс

Моторошні звуки Всесвіту науковці NASA записали напередодні популярного американського свята Хелловін.

Астронавти перетворити весь видимий Всесвіт в одну композицію, наповнивши її звуками. Вийшло доволі моторошно. Любителі космосу можуть почути гул, свист, стогони, завивання тощо. Також у трекові можна почути плазмові хвилі магнітосфери Юпітера, звуки раннього Всесвіту, трясіння Марсу. Коротка композиція отримала назву «Зловісні звуки Сонячної системи». Про це повідомляється на ресурсі Slashgear.com.

Насправді точно визначити той чи інший звук складно, адже вони переплітаються в монотонну какофонію з рідкісними поскрипуваннями. Послухати трек можна в офіційному плейлисті NASA на SoundCloud.

За інформацією вчених, більшість звуків записали посадковий модуль Mars InSight, космічний корабель ЄКА Planck, рентгенівська обсерваторія Chandra та космічний корабель Juno.

Нагадаємо, науковці створили найдетальніше зображення Чумацького шляху в історії. Вчені використали 7 тис. світлин, а загальна кількість пікселів склала 3,5 трлн.