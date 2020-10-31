1 листопада відзначають день заснування Євросоюзу. Фото: Буг

https://racurs.ua/ua/n145872-1-lystopada-vidznachaut-den-vsih-svyatyh-ta-den-zasnuvannya-ievrosouzu.html

Ракурс

1 листопада католики відзначають День всіх святих. Історія появи свята пов’язана з культурою язичників, які вірили, що цей день має містичну силу, що саме перед Новим роком до людей приходять чарівні істоти — причому не лише добрі. Вважалося, що в День всіх святих душі померлих повертаються у свої колишні будинки, щоб отримати жертовну їжу.

Православна церква 1 листопада відзначає перенесення мощів преподобного Іоанна Рильського — святого, який вважається покровителем болгар.

За народним календарем 1 листопада — день Садока або Іванів день. Часто цього дня селяни різали домашню птицю і готували з неї різноманітні страви.

Народні прикмети на 1 листопада:

Не дати коню відпочити — до нещастя та жебрацтва.

Перелітні птахи 1 листопада високо летять — зима буде сніжною.

Холодно, йде сніг — весна буде похмурою і холодною.

Сорока скаче біля будинку — чекай новин.

В Україні 1 листопада професійне свято відзначають працівники соціальної сфери. Це свято відзначається щорічно у першу неділю листопада відповідно до указу президента України від 1999 року.

У світі 1 листопада відзначають День вегана. Саме цього дня в 1994 році Веганское співтовариство відзначало своє 60-річчя. Крім того, 1 листопада відзначають день заснування Європейського Союзу, який творився на основі підписаного 7 лютого 1992 року Маастрихтського договору, який набув чинності 1 листопада 1993 року.

1 листопада в історії:

1800 рік — Джон Адамс став першим президентом США, який в’їхав у Білий дім.

1927 рік — створений футбольний клуб «Динамо» (Київ).

1939 рік — Третій Рейх анексував Західну Польщу і Гданськ.

1991 рік — Чечня проголосила свою незалежність.

Нагадаємо, 31 жовтня також відзначають Хелловін — переддень Дня всіх святих або Самайн. Це свято відзначається переважно в США і є одним з найулюбленіших свят американців.