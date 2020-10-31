1 ноября отмечают День всех святых и день основания Евросоюзаhttps://racurs.ua/n145872-1-noyabrya-otmechaut-den-vseh-svyatyh-i-den-osnovaniya-evrosouza.htmlРакурс
1 ноября католики отмечают День всех святых. История появления праздника связана с культурой язычников, которые верили, что этот день имеет мистическую силу, что именно перед Новым годом к людям приходят волшебные существа — причем не только добрые. Считалось, что в День всех святых души умерших возвращаются в свои прежние дома, чтобы получить жертвенную пищу.
Православная церковь 1 ноября отмечает перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского — святого, который считается покровителем болгар.
По народному календарю 1 ноября — День Садока или Иванов день. Часто в этот день селяне резали домашнюю птицу и готовили из нее разнообразные блюда.
Народные приметы на 1 ноября:
- Не дать коню отдохнуть — к несчастью и попрошайничеству.
- Перелетные птицы 1 ноября высоко летят — зима будет снежной.
- Холодно, идет снег — весна будет пасмурной и холодной.
- Сорока скачет возле дома — жди новостей.
В Украине 1 ноября профессиональный праздник отмечают работники социальной сферы. Этот праздник отмечается ежегодно в первое воскресенье ноября в соответствии с указом президента Украины от 1999 года.
В мире 1 ноября отмечают День вегана. Именно в этот день в 1994 году Веганское сообщество отмечало свое 60-летие. Кроме того, 1 ноября отмечают день основания Европейского Союза, который создавался на основе подписанного 7 февраля 1992 года Маастрихтского договора, который вступил в силу 1 ноября 1993 года.
1 ноября в истории:
- 1800 год — Джон Адамс стал первым президентом США, который въехал в Белый дом.
- 1927 год — создан футбольный клуб «Динамо» (Киев).
- 1939 год —Третий Рейх аннексировал Западную Польшу и Гданьск.
- 1991 год — Чечня провозгласила свою независимость.
Напомним, 31 октября также отмечают Хэллоуин — канун Дня всех святых или Самайн. Этот праздник отмечается преимущественно в США и является одним из самых любимых праздников американцев.