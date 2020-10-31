1 ноября отмечают день основания Евросоюза. Фото: Буг

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1 ноября католики отмечают День всех святых. История появления праздника связана с культурой язычников, которые верили, что этот день имеет мистическую силу, что именно перед Новым годом к людям приходят волшебные существа — причем не только добрые. Считалось, что в День всех святых души умерших возвращаются в свои прежние дома, чтобы получить жертвенную пищу.

Православная церковь 1 ноября отмечает перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского — святого, который считается покровителем болгар.

По народному календарю 1 ноября — День Садока или Иванов день. Часто в этот день селяне резали домашнюю птицу и готовили из нее разнообразные блюда.

Народные приметы на 1 ноября:

Не дать коню отдохнуть — к несчастью и попрошайничеству.

Перелетные птицы 1 ноября высоко летят — зима будет снежной.

Холодно, идет снег — весна будет пасмурной и холодной.

Сорока скачет возле дома — жди новостей.

В Украине 1 ноября профессиональный праздник отмечают работники социальной сферы. Этот праздник отмечается ежегодно в первое воскресенье ноября в соответствии с указом президента Украины от 1999 года.

В мире 1 ноября отмечают День вегана. Именно в этот день в 1994 году Веганское сообщество отмечало свое 60-летие. Кроме того, 1 ноября отмечают день основания Европейского Союза, который создавался на основе подписанного 7 февраля 1992 года Маастрихтского договора, который вступил в силу 1 ноября 1993 года.

1 ноября в истории:

1800 год — Джон Адамс стал первым президентом США, который въехал в Белый дом.

1927 год — создан футбольный клуб «Динамо» (Киев).

1939 год —Третий Рейх аннексировал Западную Польшу и Гданьск.

1991 год — Чечня провозгласила свою независимость.

Напомним, 31 октября также отмечают Хэллоуин — канун Дня всех святых или Самайн. Этот праздник отмечается преимущественно в США и является одним из самых любимых праздников американцев.