Коронавирус в Украине. Инфографика: Минздрав

https://racurs.ua/n162362-bolee-5-tys-gospitalizirovannyh-i-336-umershih-covid-statistika-za-sutki.html

Ракурс

Коронавирус в Украине не отступает — за 30 октября заболели 17 тыс. 430 человек.

Среди новых больных 1 тыс. 108 детей и 178 медработников. В больницы попали 5 тыс. 663 человека, а умерли 336 больных. Преодолеть коронавирус сумели 5 тыс. 269 человек. Больше всего больных обнаружили в Харьковской и Одесской областях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что за все время пандемии в Украине заболели 2 млн 922 тыс. 302 человека, но выздоровели уже 2 млн 436 тыс. 213 человек. Умерли от «ковида» 67 тыс. 729 человек.

За сутки вакцинировались 177 тыс. 765 человек. Одну дозу получили 133 тыс. 251 человек, полностью иммунизированы 20 октября 44 тыс. 514 человек. В целом от начала вакцинальной кампании привито 10 млн 156 тыс. 229 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы 7 млн 421 тыс. 546 человек.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев «включить» мозг и вакцинироваться от коронавируса. Глава государства заявил, что на сегодня это единственная возможность избежать массовой заболеваемости.