Алек Болдуин впервые прокомментировал трагедию на съемочной площадке

Алек Болдуин впервые прокомментировал трагедию на съемках. Фото: Jim Weber/thenewmexican/Twitter

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Ракурс

Алек Болдуин, популярный американский актер, впервые прокомментировал СМИ трагический инцидент на съемочной площадке, во время которого случайно застрелил украинку Галину Гатчинс.

Голливудская звезда отметила, что иногда во время съемок случаются случайности, но ничего подобного еще не было. Инцидент со стрельбой он назвал «происшествием, одним на триллион». Болдуин отметил, что оператор-украинка была его другом, он уже встречался с мужем Гатчинс, у которого остался девятилетний сын. Об этом сообщает NY Post и AFP.

Мы постоянно с ним общаемся, потому что очень переживаем за его семью и ребенка, — отметил актер.

Болдуин отметил, что поддерживает усилия по ограничению использования огнестрельного оружия на съемочной площадке. Также он добавил, что шериф запретил ему обсуждать резонансную тему.

Напомним, актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора на съемках фильма. Голливудский артист на съемках фильма «Ржавчина» (Rust) случайно выстрелил из оружия, которое было реквизитом. В момент выстрела осколки пули разлетелись и ранили двух человек.

Украинку Галина Хатчинс спасти не удалось. В результате инцидента пострадал и режиссер картины Джоэл Соуз.

Источники: AFP, NY Post