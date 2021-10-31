Алек Болдвін вперше прокоментував трагедію на знімальному майданчику

Алек Болдвін вперше прокоментував трагедію на зйомках. Фото: Jim Weber/thenewmexican/Twitter

https://racurs.ua/ua/n162361-alek-boldvin-vpershe-prokomentuvav-tragediu-na-znimalnomu-maydanchyku.html

Ракурс

Алек Болдвін, популярний американський актор, вперше прокоментував ЗМІ трагічний інцидент на знімальному майданчику, під час якого випадково застрелив українку Галину Гатчінс.

Голлівудська зірка зазначив, що іноді під час зйомок трапляються випадковості, але нічого подібного ще не було. Інцидент зі стріляниною він назвав «подією, однією на трильйон». Болдвін зазначив, що оператор-українка була його другом, він вже зустрічався з чоловіком Гатчінс, у якого залишився дев’ятирічний син. Про це повідомляє NY Post та AFP.

Ми постійно з ним спілкуємося, тому що дуже переживаємо за його сім’ю та дитину, — зазначив актор.

Болдвін наголосив, що підтримує зусилля з обмеження використання вогнепальної зброї на знімальному майданчику. Також він додав, що шериф заборонив йому обговорювати резонансну тему.

Нагадаємо, актор Алек Болдвін випадково застрелив оператора на зйомках фільму. Голлівудський артист на зйомках фільму «Іржа» (Rust) випадково вистрілив зі зброї, яка була реквізитом. У момент пострілу осколки кулі розлетілися й поранили двох людей.

Українку Галина Хатчинс врятувати не вдалося. Внаслідок інциденту постраждав та режисер картини Джоел Соуз.

Джерела: AFP, NY Post