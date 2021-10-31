Джо Байден. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n162360-moskva-ne-povynna-manipuluvaty-gazom-u-politychnyh-cilyah-bayden.html

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Питання підтримки України підняли керівники США та Німеччини.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден зустрівся з в. о. канцлера Німеччини Ангелою Меркель та кандидатом на посаду очільника уряду ФРН Олафом Шольцем. На зустрічі Байден підняв питання підтримки України. Про це повідомила прес-служба Білого дому.

Лідер американців підкреслив важливість продовження роботи з реалізації спільної заяви США і Німеччини про підтримку України та європейської енергетичної безпеки. На думку глави США, це потрібно зробити, щоб Москва не могла маніпулювати потоками природного газу в шкідливих політичних цілях.

Також за зустрічі лідерів США та Німеччини було обговорене питання Афганістану. Байден подякував Берліну за те, що він прийняв 35 тис. афганців, які переїхали в США.

Нагадаємо, очільник «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявляв, що зараз «Газпром» відкрито шантажує Європу, штучно обмежуючи постачання газу. Він наголошував, що після запуску Nord Stream 2 Кремль може призупинити транзит палива через Україну. Тоді Європа стане залежною від постачання газу через «Північний потік-2». Вітренко зазначав, що російський газогін, на відміну від української ГТС, немає резервних потужностей та сховищ.