31 жовтня святкують Хелловін

Хелловін. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162359-31-jovtnya-svyatkuut-hellovin.html

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Хелловін-2021 святкують у ніч із 31 жовтня на 1 листопада. Це свято походить від старовинного кельтського свята жнив та дня мертвих — Савину.

Це був день, коли на землю падав перший сніг, зима приходила на зміну літу, а кельти збирали врожай. Також День усіх святих — християнське свято, під час якого віряни вшановують усіх церковних святих. Його відзначають 1 листопада і вважають одним із найважливіших у календарі. Кажуть, що дата була обрана не випадково, а саме через кельтський Савин. Першопрохідцями, що почали святкувати День усіх святих, були ірландці та англійці.

У 19 сторіччі багато ірландців, шотландців та англійців емігрували до Нового Світу. Свято перекочувало разом із ними й сьогодні з найбільшим розмахом Хелловін відзначають у США та Канаді. А справжніми столицями свята стали Нью-Йорк та Лос Анджелес.

В Україні свято відзначають порівняно недавно, але Хелловін уже встигли полюбити всі — від малого до великого. Найбільш активно його святкує молодь. У нічних клубах уже традиційно в ніч із 31 жовтня на 1 листопада влаштовують Halloween-party, де діє обов’язковий дрес-код. Також проводять різні конкурси — на найкращий костюм та на найстрашніший грим.

Організовувати свято можна і вдома — багато людей влаштовують вечірки, де дивляться страшні фільми й розповідають моторошні історії при світлі свічок.

Незмінним і найвідомішим символом Хелловіну є так званий ліхтар Джека. З ним пов’язана цікава легенда. Розповідають, що жив колись в Ірландії коваль на ймення Джек — пияк і скнара. Однак парубкові вдалося двічі обдурити диявола і вторгувати собі кілька років життя. Коли ж таки прийшов його час, Небеса не бажали прийняти Джека, а через договір із Дияволом до пекла він потрапити також не міг.

Наостанок Джек одержав тільки дві розпечені вуглинки, які помістив у гарбуз замість ліхтаря. Одні кажуть, що цей подарунок дали йому Небеса, аби він міг відлякувати Диявола. Інші стверджують, що це був останній дарунок із пекла, який мав освітлювати йому шлях у вічній темряві. Тепер цей специфічний ліхтарик використовують для тих же цілей, що й перевдягання — захист від нечисті.