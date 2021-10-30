31 октября празднуют Хэллоуин

Хеллоуин. Фото: istock

https://racurs.ua/n162359-31-oktyabrya-prazdnuut-hellouin.html

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Хэллоуин-2021 празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября. Этот праздник происходит от старинного кельтского праздника жатвы и дня мертвых — Савина.

Это был день, когда на землю падал первый снег, зима приходила на смену осени, а кельты собирали урожай. Также День всех святых — христианский праздник, во время которого верующие чествуют всех церковных святых. Его отмечают 1 ноября и считают одним из самых важных в календаре. Говорят, что дата была выбрана не случайно, а именно из-за кельтского Савина. Первопроходцами, начавшими праздновать День всех святых, были ирландцы и англичане.

В 19 веке многие ирландцы, шотландцы и англичане эмигрировали в Новый Свет. Праздник перекочевал вместе с ними и сегодня с наибольшим размахом Хэллоуин отмечают в США и Канаде. А настоящими столицами праздника стали Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

В Украине праздник отмечают сравнительно недавно, но Хэллоуин уже успели полюбить все — от мала до велика. Наиболее активно его празднует молодежь. В ночных клубах уже традиционно в ночь с 31 октября на 1 ноября устраивают Halloween-party, где действует обязательный дресс-код. Также проводят различные конкурсы — на лучший костюм и на самый страшный грим.

Организовывать праздник можно и дома — многие устраивают вечеринки, где смотрят страшные фильмы и рассказывают жуткие истории при свете свечей.

Неизменным и самым известным символом Хэллоуина является так называемый фонарь Джека. С ним связана любопытная легенда. Рассказывают, что жил когда-то в Ирландии кузнец по имени Джек — пьяница и скряга. Однако парню удалось дважды обмануть дьявола и выторговать себе несколько лет жизни. Когда пришло его время, Небеса не желали принять Джека, а из-за договора с Дьяволом в ад он попасть также не мог.

Напоследок Джек получил только два раскаленных уголька, которые поместил в тыкву вместо фонаря. Одни говорят, что этот подарок дали ему Небеса, чтобы он мог отпугнуть Дьявола. Другие утверждают, что это был последний подарок из ада, который должен был освещать ему путь в вечной тьме. Теперь этот специфический фонарик используют для тех же целей, что ее переодевание — для защиты от нечисти.