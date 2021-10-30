Тимошенко. Фото: ОП

https://racurs.ua/n162358-napk-proveryaet-zama-ermaka-ego-jena-organizovala-forum-ukraina-30.html

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Кирилл Тимошенко, заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака, мог иметь конфликт интересов из-за организации форума «Украина 30» его женой.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало мониторинг соблюдения им законодательства. Об этом НАПК сообщило в запросе для «Громадського».

Как известно, до этого СМИ сообщали, что серию форумов «Украина 30» при участии первых лиц государства, международных и общественных деятелей и представителей бизнеса организовала фирма GoodMedia. Раньше ее возглавлял Кирилл Тимошенко, а сейчас его жена.

Также сообщалось, что участие в «Украине 30» для представителей бизнеса и общественных деятелей было платным. В общей сложности было привлечено около 30 компаний, которые платили за участие в «Украине 30». Бизнесы платили за участие от 100 до 750 тыс. гривен.

Источник: Громадське