Тимошенко. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n162358-nazk-pereviryaie-zastupnyka-iermaka-yogo-drujyna-organizuvala-forum-ukrayina-30.html

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Кирило Тимошенко, заступник голови Офісу президента Андрія Єрмака, міг мати конфлікт інтересів через організацію форуму «Україна 30» його дружиною.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) почало моніторинг дотримання ним законодавства. Про це НАЗК повідомило в запиті для «Громадського».

Як відомо, до цього ЗМІ повідомляли, що серію форумів «Україна 30» за участі перших осіб держави, міжнародних і громадських діячів та представників бізнесу організувала фірма GoodMedia. Раніше її очолював Кирило Тимошенко, а зараз — його дружина.

Також повідомлялося, що участь в «Україні 30» для представників бізнесу та громадських діячів була платною. Загалом було нараховано близько 30 компаній, які платили за участь в «Україні 30». Бізнеси платили за участь в «Україні 30» від 100 до 750 тис. гривень.

Джерело: Громадське