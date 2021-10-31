Джо Байден. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n162360-moskva-ne-doljna-manipulirovat-gazom-v-politicheskih-celyah-bayden.html

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Вопрос поддержки Украины подняли руководители США и Германии.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден встретился с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель и кандидатом на пост главы правительства ФРГ Олафом Шольцем. На встрече Байден поднял вопрос поддержки Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Лидер американцев подчеркнул важность продолжения работы по реализации совместного заявления США и Германии о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности. По мнению главы США, это нужно сделать, чтобы Москва не могла манипулировать потоками природного газа во вредных политических целях.

Также при встрече лидеров США и Германии был обсужден вопрос Афганистана. Байден поблагодарил Берлин за то, что он принял 35 тыс. афганцев, переехавших в США.

Напомним, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявлял, что сейчас «Газпром» открыто шантажирует Европу, искусственно ограничивая поставки газа. Он отмечал, что после запуска Nord Stream 2 Кремль может приостановить транзит топлива через Украину. Тогда Европа станет зависимой от поставок газа через «Северный поток-2». Витренко отмечал, что российский газопровод, в отличие от украинской ГТС, нет резервных мощностей и хранилищ.