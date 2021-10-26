Минэкономики ФРГ не увидело угрозы в Nord Stream 2. Фото: Главком

https://racurs.ua/n162182-minekonomiki-frg-ne-uvidelo-ugrozy-v-nord-stream-2-naftogaz-otreagiroval.html

Ракурс

Сертификация российского газопровода «Северный поток-2» не угрожает поставкам газа в Германию и Европейский Союз.

К такому выводу пришло Министерство экономики Германии. Соответствующее письмо уже отправили Федеральному сетевому агентству, которое рассматривает заявление оператора проекта Nord Stream 2 AG о сертификации в роли независимого сетевого оператора. Ведомство консультировалось с другими странами-членами Евросоюза. Об этом 26 октября сообщает Reuters.

На вывод Берлина о «безопасности» российского газопровода для Европы отреагировали в НАК «Нафтогаз». Глава компании Юрий Витренко заявил, что немецкое министерство предоставило этот вывод без обсуждений с Украиной.

Мы можем рассказать, как сертификация оператора «Северный поток-2», при текущих условиях, то есть без реального отделения собственности от «Газпрома», без реального доступа третьих сторон к экспортным газопроводам из России в ЕС, несет критическую угрозу для безопасности поставок газа в Германии и других странах ЕС, — написал Витренко в Facebook.

Глава «Нафтогаза» отметил, что сейчас «Газпром» открыто шантажирует Европу, искусственно ограничивая поставки газа. Витренко подчеркнул, что после запуска Nord Stream 2 Кремль может приостановить транзит топлива через Украину. Тогда Европа станет зависимой от поставок газа через «Северный поток-2». Также он добавил, что в российском газопроводе, в отличие от украинской ГТС, отсутствуют резервные мощности и хранилища.

Напомним, в Минэнерго заявили, что украинская газотранспортная система готова прокачать вдвое больше газа, чем это пока может сделать Nord Stream 2. В Киеве уверены, что РФ не использует украинскую «трубу», потому что это помогает шантажировать Европу для сертификации оператора «Северный поток-2».

Источник: Reuters