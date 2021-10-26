Субмарина для туристов. Фото: U-Boat Worx

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Компактную электрическую подводную лодку для туристов выпустили в Нидерландах.

Компания U-Boat Worx разработала спортивную субмарину Super Sub, способную развивать скорость 14,8 км/ч. Эта скорость быстрее, чем максимальная крейсерская скорость дельфина-афалины. Скорость и управляемость миниатюрной подводной лодки позволит туристам-подводникам двигаться рядом с крупными морскими обитателями. Об этом сообщается на сайте производителя.

Подводная лодка оснащенная подвижной установкой мощностью 60 кВт и отличается от традиционных субмарин необычной кабиной. Она похожа на прозрачный акриловый пузырь, вмещающий трех пассажиров. Туристы смогут из кабины наслаждаться панорамными видами.

Субмарина оснащена системами автоматической поддержки курса и автоматического контроля глубины. А контроллер SHARC в Super Sub не просто управляет тягой и подводными крыльями сзади, но и может передвигать дифференциальный груз так, чтобы субмарина могла всплывать носом вверх и опускаться носом вниз.

Напомним, в начале октября субмарина США у берегов Тайваня столкнулась с «неизвестным объектом». В результате столкновения 15 моряков из 130 членов экипажа получили незначительные ранения.