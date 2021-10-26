Субмарина для туристів. Фото: U-Boat Worx

https://racurs.ua/ua/n162181-elektrychnu-mini-submarynu-stvoryly-dlya-turystiv-pidvodnykiv-foto.html

Ракурс

Компактний електричний підводний човен для туристів випустили в Нідерландах.

Компанія U-Boat Worx розробила спортивну субмарину Super Sub, здатну розвивати швидкість 14,8 км/год. Ця швидкість швидша, ніж максимальна крейсерська швидкість дельфіна-афаліни. Швидкість та керованість мініатюрного підводного човна дозволить туристам-підводникам рухатися поруч із великими морськими мешканцями. Про це повідомляється на сайті виробника.

Підводний човен оснащений рухомою установкою потужністю 60 кВт й відрізняється від традиційних субмарин незвичайною кабіною. Вона схожа на прозорий акриловий міхур, що вміщає трьох пасажирів. Туристи зможуть з кабіни насолоджуватися панорамними видами.

Субмарина оснащена системами автоматичної підтримки курсу й автоматичного контролю глибини. А контролер SHARC в Super Sub не просто керує тягою і підводними крилами ззаду, але й може пересувати диференційний вантаж так, щоб субмарина могла спливати носом вгору та опускатися носом вниз.

Нагадаємо, на початку жовтня субмарина США біля берегів Тайваню зіткнулася з «невідомим об'єктом». Внаслідок зіткнення 15 моряків зі 130 членів екіпажу дістали незначні поранення.