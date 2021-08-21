Зниклу 80 років тому субмарину випадково виявила Данія

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Ракурс

Данія випадково знайшла зниклий 80 років тому підводний човен на глибині 40 метрів — 10 квітня 1940 року британська субмарина HMS Tarpon прямувала до Норвегії, щоб перехопити торгові судна Німеччини, проте безслідно зникла. У 2016 році 84-метровий підводний човен вдалося виявити біля берегів Данії.

Субмарина часів Другої світової війни знайшлася в прибережних водах, на відстані 80 км від порту міста Тіборон. HMS Tarpon перебувала на службі Королівського Військово-морського флоту Великої Британії. Її пустили на воду в березні 1940 року, проте воно встигла прослужити лише трохи більше місяця. Зв’язок із підводним човном втратився 10 квітня після того, як вона вийшла на бойове завдання до берегів Норвегії. На борту судна перебувало щонайменше 50 осіб екіпажу, пишет The Guardian.

За даними німецьких архівних документів, субмарина намагалися атакувати судно Schiff 40, але торпеди не досягли мети. Німці у відповідь скинули кілька глибинних бомб і потопили підводний човен. Данські водолази зауважили, що корпус судна сильно пошкоджено, скло перископів розбите, а багато люків відчинено.