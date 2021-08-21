Дания случайно нашла пропавшую 80 лет назад подлодку

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Ракурс

Дания случайно нашла пропавшую 80 лет назад подлодку на глубине 40 метров — 10 апреля 1940 года британская субмарина HMS Tarpon направилась в Норвегию, чтобы перехватить торговые суда Германии, но бесследно исчезла. В 2016 году 84-метровою подводную лодку удалось обнаружить у берегов Дании.

Субмарина времен Второй мировой войны нашлась в прибрежных водах, на расстоянии 80 км от порта города Тиборон. HMS Tarpon состояла на службе Королевского военно-морского флота Великобритании. Ее пустили на воду в марте 1940 года, однако оно успела прослужить лишь чуть более месяца. Связь с подлодкой утеряли 10 апреля после того, как она выдвинулась на боевое задание к берегам Норвегии. На борту судна было как минимум 50 человек экипажа, пишет The Guardian.

По данным немецких архивных документов, субмарина пытались атаковать судно Schiff 40, но торпеды не достигли цели. Немцы в ответ сбросили несколько глубинных бомб, потопивших подлодку. Датские водолазы отметили, что ее корпус сильно поврежден, стекла перископов разбиты, а многие люки открыты.