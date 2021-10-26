Мінекономіки ФРН не побачило загрози в Nord Stream 2. Фото: Главком

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Сертифікація російського газогону «Північний потік-2» не загрожує постачанню газу до Німеччини та Європейського Союзу.

Такого висновку дійшло Міністерство економіки Німеччини. Відповідний лист вже відправили Федеральному мережевому агентству, яке розглядає заяву оператора проекту Nord Stream 2 AG про сертифікацію в ролі незалежного мережевого оператора. Відомство консультувалося з іншими країнами-членами Євросоюзу. Про це 26 жовтня повідомляє Reuters.

На висновок Берліна про «безпечність» російського газопроводу для Європи відреагували в НАК «Нафтогаз». Очільник компанії Юрій Вітренко заявив, що німецьке міністерство надало цей висновок без обговорень з Україною.

Ми можемо розказати, як сертифікація оператора «Північний потік-2», за поточних умов, тобто без реального відокремлення власності від «Газпрому», без реального доступу третіх сторін до експортних газопроводів з Росії до ЕС, несе критичну загрозу для безпеки постачання газу в Німеччині та інших країнах ЄС, — написав Вітренко в Facebook.

Глава «Нафтогазу» зазначив, що зараз «Газпром» відкрито шантажує Європу, штучно обмежуючи постачання газу. Вітренко наголосив, що після запуску Nord Stream 2 Кремль може призупинити транзит палива через Україну. Тоді Європа стане залежною від постачання газу через «Північний потік-2». Також він додав, що російський газогін, на відміну від української ГТС, немає резервних потужностей та сховищ.

Нагадаємо, в Міненерго заявили, що українська газотранспортна система готова прокачати вдвічі більше газу, ніж це поки може зробити Nord Stream 2. У Києві упевнені, що РФ не використовує українську «трубу», бо це допомагає шантажувати Європу для сертифікації оператора «Північний потік-2».

Джерело: Reuters