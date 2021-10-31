Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n162362-ponad-5-tys-gospitalizovanyh-ta-336-pomerlyh-covid-statystyka-za-dobu.html

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Коронавірус в Україні не відступає — за 30 жовтня захворіли 17 тис. 430 осіб.

Серед нових хворих 1 тис. 108 дітей та 178 медпрацівників. До лікарень потрапили 5 тис. 663 особи, а померли 336 хворих. Подолати коронавірус зуміли 5 тис. 269 осіб. Найбільше хворих виявили у Харківській та Одеській областях. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що за весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 922 тис. 302 особи, але одужали вже 2 млн 436 тис. 213 осіб. Померли від «ковіду» 67 тис. 729 осіб.

За добу вакцинувалися 177 тис. 765 осіб. Одну дозу отримали 133 тис. 251 людина, повністю імунізовані 20 жовтня 44 тис. 514 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 млн 156 тис. 229 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози 7 млн 421 тис. 546 осіб.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав українців «увімкнути» мозок і вакцинуватися від коронавірусу. Глава держави заявив, що на сьогодні це єдина можливість уникнути масової захворюваності.