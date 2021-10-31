Выборы мэра Харькова. Фото: slovoidilo.ua

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Ракурс

Выборы городского головы Харькова 31 октября стартовали в 8.00, а будут работать избирательные участки до 20.00. На кресло мэра претендуют 10 кандидатов. Среди них — исполняющий обязанности городского головы и бывший градоначальник.

Подсчет голосов за кандидатов начнется после закрытия избирательных участков. Результаты голосования ЦИК должен объявить не позднее чем на 12 день со дня выборов — 12 ноября 2021 года. Кроме Харькова городских голов выбирают в городах Липовець (Винницкая область), Теребовля (Тернопольская область), Комарня (Львовская область). Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Кроме того, сегодня проходят промежуточные выборы депутатов Верховной Рады в избирательных округах № 184 в Херсонской области и № 197 Черкасской области. На округе Черкасщины зарегистрированы 25 кандидатов в нардепы, а на Херсонщине за мандат нардепа будут бороться 15 кандидатов.

Также 31 октября в Украине проходят выборы двух поселковых голов, пяти сельских голов, а также ряд выборов депутатов местных советов.

Центризбирком отмечает, что на избирательный участок нужно взять свой паспорт, антисептик и личную ручку, быть в защитной маске и соблюдать безопасную дистанцию. Если человек чувствует себя плохо, он сможет отдать свой голос в отдельной кабинке.

Напомним, в ЦИК заявляли, что во время довыборов в Раду в двух округах избирательные комиссии не обеспечены техническими устройствами для чтения е-паспорта. Поэтому для получения бюллетеня избиратели должны иметь с собой паспорт в виде книжечки или карточки.