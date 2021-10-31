Первые нарушения на избирательных участках в Харькове обнаружили наблюдатели. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n162367-pervye-narusheniya-na-izbiratelnyh-uchastkah-v-harkove-obnarujili-nabludateli.html

Ракурс

Первые нарушения на харьковских избирательных участках в день выборов мэра зафиксировали наблюдатели.

Сегодня, 31 октября, на два спецучастка не пускали наблюдателей гражданской сети ОПОРА. Речь идет о специальных избирательных участках, которые расположены на территории КНП «Городской перинатальный центр» и «Городской клинический роддом № 7». Об этом сообщается на сайте организации.

На избирательном участке № 631306 по ул. Олеся Гончара зафиксировали подписание пустого протокола. После выявленного нарушения наблюдатель вызвал полицию. А на участке № 631626 на ул. Туркестанская 1 два избирателя голосовали в одной кабинке.

Еще на нескольких участках наблюдатели зафиксировали сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Люди в форме сидели прямо на участках. Также сторонних людей зафиксировали на одном из участков по ул. Батуринской 25 — женщина-охранник смотрела в камеры наблюдения.

В ОПОРЕ заявляют, что 72,6% участковых избирательных комиссий начали подготовительные заседания в сроки, предусмотренные законодательством.

Напомним, 31 октября в 8.00 в Харькове стартовали выборы городского головы. Избирательные участки будут работать до 20.00. На кресло мэра претендуют 10 кандидатов. Среди них — исполняющий обязанности городского головы и бывший градоначальник.