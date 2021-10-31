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Ракурс
Обучение пограничников на Донбассе. Фото: штаб ООС

Уничтожать врага из зениток учились пограничники в Донецкой области (ФОТО)

31 окт 2021, 11:54
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Полевые учения со стрельбами провели украинские пограничники в Донецкой области.

Специалисты боевой направленности ГПСУ усовершенствовали навыки применения зенитных установок. Бойцы таким образом совершенствовали знания и навыки украинских военнослужащих. Об этом 31 октября сообщил штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Во время учений бойцы пограничного отряда совершили марш и развертывание на позициях в районе выполнения задач. Впоследствии они учились уничтожать условного врага из противотанковых гранатометов различных систем, зенитных установок и вооружения боевых машин.

Также во время учений внимание уделили тренировке по инженерной подготовке и тактической медицине.

Обучение пограничников на Донбассе. Фото: штаб ООС

Обучение пограничников на Донбассе. Фото: штаб ООС


Обучение пограничников на Донбассе. Фото: штаб ООС

Напомним, в начале октября Вооруженные cилы Украины провели тренировку по нанесению условных ракетных ударов. Стрельбы отработали на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области.

Источник: Ракурс


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