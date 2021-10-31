Вакцинація від коронавірусу. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n162365-vakcinaciya-ne-stol-effektivna-kak-nam-govoryat-immunolog-o-covid-privivkah.html

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Пандемия коронавируса в мире почти остановлена. Но распространение «ковида» не локомотив, который может резко затормозить.

В мире сейчас наблюдается огромное количество активных эпидемических очагов, которые находятся на разных стадиях. Однако большинство этих очагов догорает. Об этом завил харьковский иммунолог Андрей Волянский на собственной странице в социальной сети Facebook.

Специалист отмечает, что вакцинация не столь эффективна, как нам говорят. Медик, ссылаясь на данные агентства Bloomberg пишет, что в Индии, Индонезии и Пакистане охват двумя дозами составляет 24%, 27% и 19% соответственно. В этих странах эпидемический процесс резко угасает. При этом активные очаги имеют место в США с охватом 58% и Великобритании с охватом 68%, причем британцам уже введено более 5 млн трех доз вакцины.

Волянский объясняет, что в неэффективности вакцин виноваты несколько факторов. Например, генетические и рекомбинантные вакцины создавались против спайк-белка базового варианта «ковида» из Уханя, а спайк-белок Дельта-варианта уже имеет несколько десятков мутаций.

Вакцины защищают, но уже не так. Сложно ли изменить вакцину под новый спайк-белок? Технически несложно (нужно выбрать самую перспективную линейку дельты). Но зачем это делать сейчас, если вакцины настолько хорошо продаются? Ввести 10 млрд доз (60% населения Земли уколоть двумя дозами, 10% — тремя), пандемия завершится и летом-осенью 2022 года объявить о создании новых вакцин, — пишет медик.

Также Волянский добавил, что вакцинальный узконаправленный иммунитет недолог, особенно у пожилых людей. Специалист отметил, что в Великобритании в старших возрастных категориях вакцинацией были достигнуты максимальные концентрации антител в мае-июне, но в октябре они резко снизились.

Напомним, харьковский иммунолог Андрей Волянский заявлял, что вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19 не является абсолютной гарантией защиты от этого заболевания — привитые тоже болеют, их госпитализируют и они могут умереть.