Вакцинація від коронавірусу. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n162365-vakcynaciya-ne-nastilky-efektyvna-yak-nam-kajut-imunolog-pro-covid-scheplennya.html

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Пандемія коронавірусу у світі майже зупинена. Але розповсюдження «ковіду» не локомотив, який може різко загальмувати.

У світі зараз спостерігається величезна кількість активних епідемічних вогнищ, які знаходяться на різних стадіях. Однак більшість цих вогнищ догоряє. Про це завив харківський імунолог Андрій Волянський на власній сторінці в соціальній мережі Facebook.

Фахівець зазначає, що «вакцинація не настільки ефективна, як нам кажуть». Медик, посилаючись на дані агентства Bloomberg пише, що в Індії, Індонезії та Пакистані охоплення двома дозами становить 24%, 27% і 19% відповідно. В цих країнах епідемічний процес різко згасає. При цьому активні осередки мають місце в США з охопленням 58% і Великій Британії з охопленням 68%, причому британцям вже введено понад 5 млн трьох доз вакцини.

Волянський пояснює, що в неефективності вакцин винні декілька чинників. Наприклад, генетичні й рекомбінантні вакцини створювалися проти спайк-білка базового варіанту «ковіду» з Уханя, а спайк-білок Дельта-варіанту вже має кілька десятків мутацій.

Вакцини захищають, але вже не так. Чи складно змінити вакцину під новий спайк-білок? Технічно нескладно (потрібно вибрати найперспективнішу лінійку дельти). Але навіщо це робити зараз, якщо вакцини настільки добре продаються? Ввести 10 млрд доз (60% населення Землі вколоти двома дозами, 10% — трьома), пандемія завершиться і влітку-восени 2022 року оголосити про створення нових вакцин, — пише медик.

Також Волянський додав, що вакцинальний вузьконаправлений імунітет недовгий, особливо у літніх людей. Фахівець зазначив, що у Великій Британії в старших вікових категоріях вакцинацією були досягнуті максимальні концентрації антитіл в травні-червні, але в жовтні вони різко знизилися.

Нагадаємо, харківський імунолог Андрій Волянський заявляв, що вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 не є абсолютною гарантією убезпечення від цього захворювання — щеплені також хворіють, їх госпіталізують і вони можуть померти.